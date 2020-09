Des solutions pour manger bio et local

Produire des masques pour compenser les pertes de son activité traditionnelle. C'est l'objectif de l'entreprise berruyère Talbot Création.



Et si vous faisiez vos courses directement auprès des producteurs locaux ? Grâce au Drive fermier proposé par la chambre d'agriculture de l'Indre c'est possible depuis fin juin.



Le lycée Jean-Girauroux à Châteauroux exemplaire concernant le bio dans la restauration collective. De quoi assurer des repas de qualité aux élèves.



Le château de Meung sur Loire retenu parmi 3 500 édifices pour bénéficier d’un financement grâce au loto du patrimoine et aux jeux de grattage. A la clé une toiture toute neuve pour le pavillon sud est.