Des Technocampus pour mieux innover

Dans la région, on travaille à encourager l’innovation dans le secteur industriel et à éviter aux entreprises de se retrouver à la traine face à ses concurrents internationaux. L’un des outils de ce soutien à l’innovation est le réseau de technocampus mis en place depuis 2008. Il en existe cinq sur tout le territoire régional, chacun avec leur réseau d’industriels et d’universitaires travaillant autour d’un secteur donné. On explore leur fonctionnement avec Paul Jeanneteau, élu à la Région, et Sébastien Rospide, directeur-général de l’association WeNetwork qui coordonne le technocampus électronique et IoT angevin.