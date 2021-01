Des traitements qui permettent d'avancer dans le soin

On parlera santé dans ce journal avec :

Une tourangelle travaille au développement de médicaments innovants qui permettent aujourd'hui à des patients de vivre plus confortablement, notamment dans les maladies musculaires.



Et l'initiative atypique de médecins urgentistes de Vendôme. Ils ont ouvert à Blois, dans les quartiers Nord, un cabinet pour prendre en charge notamment les urgences médicales.



Un temps hivernal et ensoleillé ce weekend. Les températures : - 2 le matin et 3 l'après-midi samedi et dimanche.