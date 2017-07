Des vacances pour les plus défavorisés avec la fondation "Je pars"

Plus que deux jours avant la fin de l’école et les premiers départs en vacances. Mais pas pour tout le monde. Un enfant sur quatre restera chez lui, faute de moyens. Si des mouvements, comme le Secours Catholique ou le Secours Populaire offrent des journées ou un accueil familial pendant les vacances, une fondation s’est aussi créée pour donner un petit coup de pouce.

"Je pars, tu pars, il part". C’est une jolie conjugaison qui a donné le nom de cette fondation. Elle est née en 2014 à l’initiative de deux amis d’enfance, dont l’un est spécialiste du tourisme. Sa conviction : l’accès aux loisirs et aux vacances est aussi un droit fondamental.

D’où un travail en réseau avec des hébergeurs, comme "Pierre et Vacances", des associations caritatives, mais aussi des municipalités et des institutions, comme la Faculté de la Sorbonne. Cette année, ce sont donc 23 familles qui vont pouvoir boucler leurs valises dès samedi pour une semaine de dépaysement, tout frais payés. Et les destinations sont variées.

L’an dernier, 50 familles ont pu partir. L’objectif étant pour l’an prochain de commencer l’initiative dès les vacances de Pâques.