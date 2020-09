Des visites de fermes dans la région, comme à Ambillou, chez Fabien Languille

Avec l'invité de la rédaction, Fabien Languille, maraîcher bio à la Plaine à Ambillou, on parle de l'évènement sur toute la région : De ferme en ferme. C'est samedi 26 septembre de 14h à 18h30 et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Les visites sont gratuites.

L'idée : faire découvrir le savoir-faire des fermes engagées dans l'agriculture durable.

Fabien Languille et son associé ouvrent leur exploitation bio ce week-end comme une trentaine de fermes. Ils ont créé cette exploitation en 2017 sur près de 2 hectares, avec une vente de la production sur place et en AMAP.

Une carte et toutes les informations sont disponibles sur leur page facebook de De ferme en ferme.