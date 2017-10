Ces deux jeunes filles sont parties cet été avec l'AMAHC, association pour une meilleure autonomie des personnes handicapées psychiques dans la Cité.

Une expérience qui les a profondément marquées et qui en ont ramené des souvenirs riches des rencontres partagées et souvent joyeuses.

Elles reviennent sur ces bons et beaux moments au micro d'Anne-Marie Vergnon dans l'émission Fréquences jeunes.