En septembre 2016 était lancé dans l'auditorium de la Cité du Design à Saint-Etienne, le Campus des métiers et des qualifications "Design et Habitat".

Une structure réunissant le monde de l'Education et de la recherche, et les professions du Bâtiment.

Une organisation propice à l'innovation, dans un domaine où on ne l'attend pas forcément. Un reportage d'Anne-Marie Vergnon.

