Détecter et prévenir la pédocriminalité : journée diocésaine à Juan-les-Pins

Détecter et prévenir la pédocriminalité : samedi 26 janvier 2019, le diocèse de Nice organisait une journée de formation à l'école et collège Notre-Dame de la Tramontane à Juan-les-Pins. Une journée suivie par 130 personnes en contact et en responsabilité auprès des jeunes : prêtres, catéchistes, responsables et animateurs d’aumônerie, animateurs et adjoints en pastorale scolaire, chefs d'établissement, scouts et guides de France et d’Europe... Reportage.