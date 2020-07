Détente et spiritualité ce weekend à Tours

> Coup de projecteur dans ce journal sur un athlète handisport loir-et-chérien. Benjamin Pillerault a reçu le soutien du fond de dotation Telmah pour acheter un kayak qui lui permettra de s'entraîner et de peut-être, à termes, être qualifié pour les jeux paralympiques de Paris 2024.



> Vous ne pouvez pas partir en vacances pour vous changer les idées ? Mais peut-être pouvez-vous participer à la session spirituelle organisée à Tours les 25 et 26 juillet ? Explications dans quelques instants.



> Côté météo, il fera beau et chaud encore sur la région aujourd'hui.