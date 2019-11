Détour d’actualité : un nouveau rendez-vous sur RCF Bordeaux

© Eglise.catholique.fr - Rencontre du pape et du Grand Imam d’Al-Azhar

Le premier numéro, samedi 30 novembre (rediffusion lundi 2 décembre à 11h30), aura pour thème "La rencontre d’Abu Dhabi et le document sur la fraternité humaine" avec comme invité Daniel AMBRY, délégué épiscopal aux relations avec les Musulmans pour le diocèse de Bordeaux.

Le Document sur la fraternité humaine, pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé conjointement par le Pape François et le Grand Imam de la mosquée Al-Azhar du Caire, Ahmad Al-Tayyeb, le 4 février 2019 à Abu Dhabi, constitue un évènement sans précédent sur le plan institutionnel, dans l’histoire des relations entre Chrétiens et Musulmans.

Ce n’est pas un texte théologique. Il cherche à s’adresser au plus grand nombre pour que tous puissent s’en emparer. Du côté catholique, il s’inscrit dans l’esprit du Concile Vatican II et des déclarations des différents papes sur le dialogue islamo-chrétien.

Mais ce document est inédit par son mode d’élaboration, sa forme et l’engagement à deux voix, chrétienne et musulmane. C’est un acte symbolique, comme l’a été, il y a tout juste huit cents ans, en pleine croisade, la rencontre de Damiette entre François d’Assise et le Sultan Al Malik.

A l’heure où la rencontre ne va pas de soi, il met au fondement la fraternité humaine : « La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer ». Les signataires déclarent « adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère ».

Un texte « qui nous oblige », selon les mots de mon invité, Daniel Ambry, délégué diocésain aux relations avec les Musulmans pour le diocèse de Bordeaux. Avec lui, nous explorons ce document, avant de voir comment il éclaire d’un jour nouveau la manière dont sont vécues localement les relations avec les Musulmans.

"Détour d'actualité" animé par Michèle de Brugière ce sera le cinquième samedi du mois à 9h30, rediffusion le lundi suivant à 11h30, puis disponible en écoute différée partir de la page Internet de l'émission ou sur l'application RCF pour smartphone.