Deux centres COVID 19 ouvrent à Tours pour les professionnels sensibles

L'agence Régionale de santé appelle tous les professionnels de santé à se porter volontaires pour enrayer l'épidémie de coronavirus en centre val de loire.



Le centre hospitalier de Blois accueillait ce jeudi 27 patients atteints du covid 19. Nous parlerons des aménagements réalisés dans l'établissement pour prendre en charge les futurs malades.



Le Conseil Départemental et la préfecture d'Indre et Loire distribuent des masques depuis ce matin auprès des personnel des maisons de retraites et deux centres de dépistage COVID 19 ont ouvert à Tours et Joué les Tours.