Deux des treize soldats morts lundi au Mali étaient ligériens

Le maréchal des logis-chef Jérémy Leusie était originaire de Laval, il avait 33 ans. Le capitaine Romain Chomel de Jarnieu est né à La Roche-sur-Yon, il avait 34 ans.

"13 héros morts pour la France"

Ces mots de Florence Parly, ministre des armées, concluent l'énumération des noms des soldats morts dans cette opération lundi dernier.

Dans le cadre du déploiement des forces Barkhane au Mali, une opération a été menée par les commandos parachutistes. Ils ont repéré un groupe de djihadistes dans la région du Liptako malien, entre Gao et Ménaka.

Une fois l'opération lancée, les commandos demandent une renfort aérien qui arrive. Après le début de l'opération au sol, les hélicoptères Tigre et Cougar déployés, entrent en collision.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident.

Un drame qui touche la France et notre région

Le maréchal des logis-chef Jérémy Leusie et le capitaine Romain Chomel de Jarnieu étaient affectés dans le sud-est de la France.

Respectivement en Isère et dans les Hautes-Alpes, ces deux soldats avaient pourtant une attache dans notre région.

Le capitaine Romain Chomel de Jarnieu était natif de La Roche-sur-Yon en Vendée. Engagé depuis 2012, il est affecté à Gap en 2015 et part dans plusieurs opérations en Afrique.

Le maréchal des logis-chef Jérémy Leusie est né à Laval en Mayenne. Il s'engage en 2007 et était lui aussi un habitué des territoires africains et était affectés à Varces.

Un hommage national sera rendu aux 13 soldats lundi 2 décembre aux Invalides.