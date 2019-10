Deux écoles de la deuxième chance à Marseille

Les écoles de la deuxième chance permettent l'insertion professionnelle de jeunes déscolarisés.

On connaissait l'école de la deuxième chance située à Saint Louis dans les quartiers Nord. En vingt ans, près de 80 000 jeunes de 18 à 25 ans sont passés entre ses murs.

Désormais les quartiers sud ont aussi leur école de la deuxième chance située boulevard Romain Rolland.

Un campus de 1500 m2 qui a necessité un an de travaux et 3,5 millions d'euros d'investissement dont 70% ont été financés par le Conseil Départemental.