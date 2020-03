Deux églises évangéliques fermées en Gironde à cause du Coronavirus

Deux églises évangéliques sont fermées en Gironde à cause du Coronavirus. Les assemblées de Libourne et Momentum à Lormont sont concernées.

Le Coronavirus qui s'est propagé notamment dans l'Eglise Evangélique de Mulhouse, lors d'un rassemblement au mois de février. De nombreux chrétiens ayant participé à cet événement sont revenus dans leur lieux de culte habituels, contaminant à leur tour leur entourage. C'est le cas en France dans plusieurs dizaines d'Eglises du CNEF, Conseil national des évangéliques de France, et en Gironde, dans 2 assemblées évangéliques : il s'agit de celles de Libourne et de Lormont, Momentum. Leurs cultes n'ont pas eu lieu ce we. Pour Momentum, un culte était retransmis uniquement via internet. Dans les autres Eglises, la vigilance est de mise : Pasteur Emmanuel Avril, référent du CNEF en Gironde.

Entre autre décisions, notons qu'une rencontre pour adolescents a été annulée, elle devait se tenir samedi prochain à Marmande et le congrès des pasteurs des assemblées de Dieu, réunissant 600 personnes à Montlucon, a été reportée au mois d'octobre.