Deux entrepreneurs en ballon

La météo est favorable en Bretagne nord… L’aventure peut commencer soit de beau matin, soit en fin d’après-midi après les préparatifs du gonflage ; et c’est parti pour la promenade aérienne à 360 °.

Une montgolfière ne laisse jamais indifférent : elle attire la vision, elle transmet la douceur, elle invite au voyage et donne envie de la suivre. Les pieds sur terre et la tête dans le ciel, Isabelle et Eric nous proposent de vivre votre baptême de vol en montgolfière (4 sont disponibles dont une avec le logo TRISKEL) ; et ceci dans des conditions favorables en étant assis. Ils ont même adapté la nacelle avec une porte pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite !

Leur entreprise CAVOK and CO a pour ambition de promouvoir l’attractivité économique et touristique de la Bretagne, mais aussi de développer un projet social innovant : création d’un musée de la montgolfière au port du Légué à Sr Brieuc, diffusion de films en 3D, initiatives vers le monde du handicap… Pour eux, la montgolfière est un moment de partage et s’inscrit dan un autre rapport au temps.

Un moment d’élévation pour donner du sens.