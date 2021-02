Deux niçoises réaménagent votre coin bureau à la maison

Vous ne vous sentez pas à l'aise au télétravail... Il faut allumer sa caméra pour les réunions en visio mais vous n'avez guère envie de montrer votre chez vous. Et puis le bureau est trop bas, la table est trop haute, on s'enfonce dans ce canapé. C'est la galère ! Pas de panique, vous êtes très nombreux à penser la même chose. Et ce n'est pas peine perdue. Il existe des solutions pour mieux travailler parce que dans les rues de Nice, à notre micro, vous assumez: "je pousse un coin de table et je m'installe" explique Nathalie. Joel nous dit carrément qu'il ne se "lêve pas du lit".

Optimiser son espace de travail pour se sentir mieux

Retrouver un endroit agréable pour travailler: c'est un métier. On peut donc faire appel à des experts en rangement. Mélanie et Marion sont plus connues à Nice comme Les Démencielles. Des "super-rangeuses" qui relookent vos intérieurs mais qui ont bien remarqué la demande concernant les espaces de travail. Marion nous le dit, "le coin télétravail depuis le premier confinement, c'est une demande sur deux presque". Pourquoi ? Car dans les appartements "on n'a pas toujours l'espace nécessaire et il faut trouver la bonne disposition" confirme Mélanie.

