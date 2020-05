Deux séminaristes ordonnés diacres à l'automne

Deux séminaristes sarthois sont appelés au diaconat en vue du sacerdoce par Mgr Le Saux. Gaël Catalano et Antoine Clément seront ordonnés le dimanche 4 octobre 2020 en la Cathédrale Saint-Julien.



Traditionnellement organisée entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, les conditions sanitaires que nous connaissons ont encouragé le diocèse du Mans à repousser l'ordination de Gaël et Antoine à la date du 4 octobre.

Ce dimanche 4 octobre 2020, nous fêterons Saint François d'Assises, ce qui représente

"Le pauvre d'Assises avec sa simplicité, son amour de la création [...] la sagesse de cet homme, vieu, âgé, peut-être pas en forme physiquement mais avec cette joie de vivre, cette jeunesse d'esprit qui nous bouleverse et qui me conforte dans l'idée que j'aime l'Eglise, que l'Eglise m'aime et que j'ai envie de la servir".

Joie et humulité, les deux mots qui sont venus à l'esprit de Gaël Catalano au moment où il a appris cette nouvelle

"On nous attendait, on nous demandait la date de notre ordination. et nous, vu l'expérience de confrère, on sait que rien n'est joué et que c'est la parole des églises qui est importante. A travers l'appel de Mgr Le Saux, c'est une joie de voir que l'Eglise confirme cette vocation que l'on ressent depuis plusieurs années".