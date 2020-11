Deux sujets cette semaine et 3 femmes invitées :

D'abord Elisabeth Ducottet dirigeante de THUASNE. Elle revient sur la vie de son entreprise dans le monde et dans la Loire, et également sur le lancement depuis septembre, de la fabrication de masques lavables adaptés aux enfants.

Puis Catherine Jodar, dirigeante de la société OPTIC RH et administratrice dans la Loire de FACE , la fondation Agir contre l'Exclusion sera avec Lydie D' Oliviera, cheffe de projet pour le projet FACE aux Femmes.