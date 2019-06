Développer l'épanouissement et le pouvoir d’agir des enfants

L'INTERVIEW / Faire s'épanouir les enfants et adolescents

Comment accompagner les enfants et adolescents dans leur épanouissement personnel ? Un programme compliqué dans une société vouée à muter rapidement. Pour développer ce "pouvoir d'agir" des jeunes, l'association lyonnaise Imagineo mise sur deux axes principaux : être et faire. Un constat validé par un laboratoire interne se basant sur des études scientifiques et sur les conclusions de leurs programmes. Intervenant principalement dans des écoles partenaires, cette association souhaite développer les capacités et qualités des enfants, dès l'âge de 8 ans.

Véronique Rizzi, la fondatrice et directrice de l'association Imagineo, est l'invitée de Melchior Gormand.

Plus d'informations : http://www.imagineo.org/



