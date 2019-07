Devenez acteur de votre supermarché : La Cagette

Un nouveau modèle de supermarché dit coopératif néé dans les années 70 à New York vient d'arriver en France et notamment à Montpellier, c'est la Cagette. Remettant en cause les fondamentaux des supermarchés classiques et les frontières entre consomateur et producteur, la Cagette est une alternative intéressante au modéle dominant. Mais est-ce viable sur le long terme ? Quel est exactement ce modèle alternatif ? Nous répondrons à ces questions et bien d'autres avec nos invités.

