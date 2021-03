Diagnostic précoce de l’autisme, une étude encourageante - Eric Lemonnier

Invité : Docteur directeur du Centre Ressources Autisme Limousin, pédopsychiatre, co‐initiateur de l’étude AUT ANT

La revue Scientific Reports vient de publier l’étude ANT AUT menée par des chercheurs du CHU et de l’université de Limoges. En faisant appel à l’Intelligence Artificielle, la fiabilité du diagnostic de l’autisme, dès le 2° jour de vie d’un enfant, est très encourageante. Plus le diagnostic est posé tôt, plus tôt peut se mettre en place un accompagnement spécifique.

Journal régional (Par Erica Walter)

Chroniques :

Regard éditorial : Carnaval en Europe (Par Gwenaël Lamarque)

Juridique : Relation amoureuse au travail (Par Alexandra Cournil) (Rediffusion)

Cinéma : « Aline » de Valérie Lemercier (Par Catherine de Revel)