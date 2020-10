Dialogue avec la Presse d'octobre : S. Paty, Universités et pandémie

Hommage a été rendu à Samuel Paty, et les médias locaux s'y sont associés. Comment et pourquoi ?

Ce sera le premier sujet abordé par : Laetitia Cohendet, cheffe d'édition de l'hebdo "Le Pays Forez Coeur de Loire", Catherine Russier directrice adjointe du Progrès, Loire Haute-Loire, et Philippe Louat de RCF .

Les journalistes ligériens évoqueront aussi la fusion des Universités entre Saint-Etienne et Lyon. Que va-t-il advenir après le vote des conseils d'aministration de ce vendredi ?

Et enfin, la pandémie... Pourquoi tant de malades dans l'agglomération stéphanoise ? Ce sera le dernier thème avant les coups de coeur ou de gueule du mois.