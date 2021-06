dialogue avec la presse juin : élections et rétroviseur sur l'année écoulée

Et ce mois de juin, au programme :

le premier tour des élections départementales et régionales et l'analyse qu'en fait la presse locale .

Et puis chacun reviendra sur ce qui a fait pour lui ou pour elle l'évènement essentiel de la saison 2020-2021 dans la Loire : Les évènements annulés, l'Université , le plan de relance dans le département, les initiatives éco responsables entre autres.

On terminera par le clin d'oeil de chaque journaliste, à savoir :

Laetia COHENDET de l'hebdomadaire Le Pays

Catherine RUSSIER du Progrès,

Gilles CAYUELA du Journal des Entreprises

Philippe LOUAT de RCF .