Dialogue avec la presse locale : au menu, l'Université et les élections municip

Dialogue avec la presse locale : au menu, l'Université et les élections municipales



Pour ce rendez-vous mensuel avec la presse locale et revisiter l'actualité du mois sur le territoire ligérien, Anne-Marie Vergnon accueille Laetia COHENDET du Pays ,Stéphanie Veyron de l'Essor Affiches, Catherine Russier du Progès, Gilles CAYUELA du Journal des Entreprise et Philippe LOUAT de RCF Saint-Etienne.

Au menu de ce dialogue avec la presse locale : le rapprochement des Universités de Lyon et Saint-Etienne ; Et les élections municipales.