Dialogue interreligieux au Proche Orient

De nombreux chrétiens de Syrie et d’Irak ont été poussés à l’exil dans des conditions dramatiques. Aujourd’hui, ils vivent précairement dans les camps de réfugiés du Liban, de Jordanie, de Turquie et du Kurdistan irakien. Ces chrétiens ont, en la personne de Jean Samer Nassif, prêtre catholique libanais, un avocat et un témoin.