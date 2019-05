Dialogues avec la presse mai

Les budgets des collectivités locales et les élections européennes sont les sujets de ce nouveau numéro de "Dialogue avec la presse".

Et les confrères et consoeurs de la presse locale évoqueront leur coup de coeur ou coup de gueule du mois par rapport à l'actualité dans la Loire... il y aura quelques surprises !

Au micro d'Anne Marie Vergnon :

Jean François Vernet Le Pays du Forez

Stéphanie Veron l'Essor Affiches

Catherine Russier Le Progrès

Gilles Cayuela du Journal des Entreprises

Philippe Louat RCF