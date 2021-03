DIAMS : créer un vent d'engagement dans les écoles

© Illustration intervention en école l'Air et Moi

L'association l'Air et Moi est partenaire du programme européen DIAMS qui vise à sensibiliser les enfants à la qualité et la pollution de l'air.

Depuis sa création en 2009 la fédération l'Air et Moi met à disposition du matériel éducatif libre de droit pour sensibiliser les enfants à la pollution de l'air.

Elle s'est associée avec la Métropole d'Aix-Marseille et Atmosud en 2018 pour mettre en place des interventions dans les écoles pour sensibiliser les élèves, dans le cadre du programme Européen DIAMS. En 5 demies-journées les intervenants présentent aux enfants les différentes caractériques de l'air et les sources de pollutions.

48 000 décès prématurés chaque année en France sont attribués à la pollution de l'air selon une étude de Santé Publique France souligne Marie Anne Le Meur directrice de la Fédération l'Air et Moi, d'où l'importance selon elle de sensibiliser dès le plus jeune âge.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Etre pédagogiques, pas moralisateurs

"Comment est-ce qu'on apprends à parler de cette quesiton de l'air [et] pas seulement comme quelque chose que l'on subit ?" résume Dominique Robin, Directeur d'Atmosud.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Et c'est bien tout l'enjeu des 5 interventions en classe que propose l'équipe de l'Air et Moi : aborder avec les enfants cette pollution que l'on ne voit pas, leur permettre saisir, à leur échelle, les enjeux complexes de la pollution sans être moralisateurs. Par des activités ludiques les enfants appréhendent plus facilement des notions telle que la pollution au particules fines comme l'explique Florine Tanella, intervenante.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

En sensibilisant les enfants l'objectif et de toucher également les parents et encourager les bons gestes au sein des foyers. Aux parents : ce sont peut-être vos enfants qui deviendront moralisateurs, mais c'est pour une bonne cause après tout !

Quel impact ?

Avant de s'associer à Air et Moi, Atmosud (faisant aprtie d'Atmosud) mène depuis plusieurs années des programmes de sensibilisation à la pollution de l'air en milieu scolaire.

Les retombées sont plutôt encourageantes puisqu'entre 1999 et 2016, dans les 17 établissements participant à l'étude ISAAC, les concentrations intérieures et extérieures en NO2 ont baissé en moyenne de plus de 30 %.

Dans le cadre du projet DIAMS ont aussi été installés des capteurs de pollution sur les véhicules de La Poste, ce qui permet à Atmosud de construire une cartograpie précise des sources de pollutions sur le territoire métropolitain.

L'ambition de l'Air et Moi est de mettre à disposition de chaque citoyen un capteur de microparticules et de rendre son programme, déjà proposé grâcieusement avec le financement européen, accessible à tous les établissements scolaires désireux d'y participer.