Dans le cadre de leurs études à l'IREIS de Firminy, six étudiantes ont élaboré un projet intitulé "Différents, tous ensemble". Le dimanche 19 mars, dans les locaux de leur école, les visiteurs découvriront des stands, des conférences et de nombreuses animations. Marion Boute et Inès Dupasquier, deux futures éducatrices spécialisées, accompagnées de Christèle Zavattin et de Fabienne Bunzli, membres de l'association Amarose's, sont au micro de Solange Simon.