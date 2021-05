Difficulté des jeunes à investir dans l'immobilier & nouvelle plateforme d'initiative Laudato Si'

1. Aujourd’hui, investir dans un premier bien immobilier est devenu extrêmement compliqué pour les jeunes belges. Si certains sont aidés financièrement par leurs parents ou des proches, d’autres ne peuvent se reposer que sur leurs propres rentrées d’argent. Acheter une maison ou un appartement relève alors de l’impossible pour certains. Quelles solutions pour ces jeunes – et ces moins jeunes à l’image de ces parents célibataires par exemple - en quête d’investissement ?



2. La nouvelle plateforme d’action Laudato Si’, présentée par le pape François. Son but ? « Mettre en valeur les initiatives concrètes mises en œuvre pour la conversion à l’écologie intégrale dont dépend la survie de la planète et de l’humanité », comme peut-on le site VaticanNews.

Journalistes: Manu Van Lier & Christophe Herinckx

Présentation: Natacha Cocq