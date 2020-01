Diffusence, entreprise de thé et d'infusions

Comme tous les mardis, onous nous intéressons à une spécificité locale de la région. Cette semaine, c'est l'entreprise Diffusence, une entreprise de thé et d’infusions installée à Chaspuzac, à dix minutes du Puy-en-Velay.

Particularité : l'entreprise propose notamment du thé vendu dans des capsules biodégradables. Et si vous souhaitez acheter les produits de la marque pour votre prochaine pause thé, comptez entre 3.50 et 6 euros. Retrouvez plus d'informations sur le site internet de l'entreprise.