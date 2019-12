Digitemis : fleuron français de la cybersécurité

Coup de projecteur cette semaine sur un des leaders français en matière de cybersécurité, la jeune société Digitemis, née en 2014 en Vendée et établie également aujourd'hui à Nantes et à Paris. Le secteur est en pleine croissance, l'entreprise compte plus de 300 clients, et est lauréate de plusieurs labels et certifications. Ludovic de Carcouët, son pdg fondateur nous révèle les secrets et les enjeux de la sécurisation informatique des entreprises, mais aussi de la protection et de la mise en conformité de leurs données.