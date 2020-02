Dimanche de la santé 2020, tous concernés !

Ce dimanche sera aussi l'occasion de rendre grâce pour le don de la santé, et pour tous ceux qui s'engagent dans ce domaine. Nous en parlons avec Bernadette Schweitzer et Véronique Vandecandelare, membres du service santé handicap diocésain, et l'abbé Jean Luc Onoriani, aumônier de de l'hôpital Bal Air à Thionville, et coordinateur de l'équipe des bénévoles du service pour l'Evangile aux malades de son archiprêtré.