Discothèques, à quand la réouverture? Franck Bertrand

Invité : Franck Bertrand, gérant de la discothèques Le Sélect à Angoulême

Les discothèques font partie des grandes oubliées du déconfinement. Leur réouverture, on l’a appris pendant l’entretien, fera l’objet d’une rencontre ministérielle ce jeudi 25 juin. Les syndicats la demandent dès le mois de juillet.



Journal régional (Par Denis Charbonnier)



Chroniques :

Regard éditorial : Les risques d’un référendum pour le Chef de l'État (Par Dominique Breillat)

Livres : “L’or du temps” de François Sureau aux éditions Gallimard (Par Floride d’Harcourt)

Environnement : 149 propositions de la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), le crime d’écocide (Par Martine Laplante)

Voyage : Le delta du Parana et le rio de la Plata (Par Jean-Luc Pozzo)



Chanson :

Baby I’m yours / Breakbot