Disputatio du 4 octobre 2019

"Vivre ensemble à l’heure des réseaux sociaux" : thème de la disputatio 2019, avec Marine Caron et Nicolas Mayer-Rossignol

Mme Marine Caron (Conseil en communication orale, Conseillère départementale de La Seine-Maritime)M. Nicolas Mayer-Rossignol (Directeur général délégué de Nutriset, Conseiller régional de la Région Normandie et Conseiller municipal de la ville de Rouen)

ont débattu sur le thème :

« Vivre ensemble à l’heure des réseaux sociaux » (Les médias sont devenus le forum, la place publique des citoyens. Chaque personne peut communiquer, accéder à de l’information instantanée, donner son avis. Et pourtant beaucoup de français et de françaises restent attachés à leur ville ou à leur région. Les réseaux sociaux sont de nouveaux moyens d’accéder et de partager des informations néanmoins n’apparaissent-ils pas parfois comme une menace pour la démocratie ? La ville est-elle encore le lieu privilégié pour assurer le lien social ?

lors de la disputatio(ou controverse publique) du 4 octobre 2019, qui a eu lieu au Centre Diocésain de Rouen.