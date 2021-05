Dissidents, sans étiquette... ils/elles ont choisi d'être candidats aux élections départementales

61 binômes ont déposé leurs candidatures pour les élections départementales en Loir-et-Cher cette année. Parmi eux, des candidats non encarté et qui ne sont soutenus par aucun parti.

Canton de Selles-sur-Cher

C'est sur ce canton que l'on compte le plus de candidats : six binômes au total. Le canton de Selles-sur-Cher se distingue également car c'est lui qui recense également le plus de candidatures sans étiquette.

Christina Brown, conseillère départementale sortante, qui faisait partie de la majorité en place, n'est pas soutenue par l'UPLC. Ce qui ne l'a pas empêché de souhaiter briguer un nouveau mandat.



Elle tentera de le faire avec son binôme Axel Masson, chef d'exploitation agricole avec leur liste "La ruralité au coeur de notre action".

"J'ai toujours dit que je repartirai", explique Christina Brown. Une initiative naturelle pour elle d'autant "que nous avons fait ce qu'il fallait pendant les six ans , pour redescendre les subventions sur le canton, pour aménager le territoire, notamment sur les routes". Christian Brown défend l'idée de poursuivre "cet élan" et rappelle qu'à l'échelle du département, elle s'était vue confier en 2015, par Maurice Leroy, une mission autour des allocataires du RSA pour leur insertion. Un travail qui avait abouti à la création notamment de la plateforme Job 41.

CHRISTINA BROWN, conseillière départementale sortante et candidate dans le canton de Selles-sur-Cher avec la liste "La ruralité au coeur de notre action"

Christina Brown et Axel Masson. Remplaçants : Marie-Thérèse Druesne et Franck Baillieul

Canton de Chambord

Dans le canton de Chambord, cinq binômes vont s'opposer au premier tour. Celui composé de Caroline de Bodinat, conseillère municipale et ancienne maire-adjointe à Neung-sur-Beuvron et Richard Pichet, ancien conseiller municipal à Mer, en fait partie.

Sans détour, ce dernier justifie leur candidature en expliquant être "de droite mais ne se retrouvant plus dans ce que portent Les Républicains actuellement, qui est une dérive vers l'extrême droite assumée". Il s'agit là d'une candidature en opposition à celle proposée par le groupe majoritaire de l'UPLC, composée de Guillaume Peltier et de Virginie Verneret.



Caroline de Bodinat et Richard Pichet saluent le travail des élus sortants pour le territoire, et leur bilan mais se présentent comme "une vraie offre à droite, avec ses valeurs d'origine".

Côté propositions, le rôle d'élu départemental consite pour eux à accompagner et soutenir en restant sur ses compétences.

Ils proposent par exemple, la création d'une dotation autour du handicap pour aider les collectivités à réaliser des aménagements.

Richard Pichet, candidat "S'unir pour le Loir-et-Cher" dans le canton de Chambord

Caroline de Bodinat et Richard Pichet. Remplaçants : Sylvie Murat et Jean-Louis Montay

Canton de Montrichard Val de Cher

Dans ce canton, quatre binômes seront en concurrence, et comme dans celui de Chambord, deux se situent plutôt à droite sur l'échiquier politique.

La candidature "Agir pour notre territoire" sera menée par le duo Jacques Paoletti et Elodie Péan. Le premier est maire de St-Georges-sur-Cher et vice-président du Val de Cher Controis, la seconde est élue du Controis en Sologne. Cette candidature, c'est celle d'élus locaux qui veulent "repositionner le canton à une meilleure place à l'échelle du département", détaille Jacques Paoletti.

La sensibilité de droite est affirmée mais pour l'élu, "l'expérience nous a forgé d'autres priorités. L'étiquette peut compter dans certaines campagnes mais ce qui compte, c'est notre capacité à faire".

Jacques PAOLETTI, candidat "Agir pour notre territoire" dans le canton de Montrichard Val de Cher :

Jacques Paoletti et Elodie Péan. Remplaçants : Jean-Louis Berthault et Isabelle Moreau