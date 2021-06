Distribution postale et abstention

Parmi les multiples explications relatives à l'abstention on peut citer les dysfonctionnements dans la distribution des professions de foi et bulletins aux électeurs. La diminution très forte du courrier, l’ouverture de la distribution postale à la concurrence a conduit à la dégradation du service postal. Il serait temps que les autorités considèrent qu'il y a une partie du service postal qui s'inscrit dans une fonction régalienne et que soient prises les mesures pour assurer une efficacité qui faisait dans le passé la marque du service postal français. Mais en aura-t-on la volonté ?