Divine Box : des colis-surprise pour découvrir les produits de nos abbayes

Née en 2017, l'entreprise Divine Box propose de s'abonner à des colis mensuels de produits monastiques. Ce concept séduit de plus en plus de clients : en un an, elle est passée de 500 à 800 colis par mois. L’entreprise travaille avec plus de 65 monastères, dont trois dans les Pays de la Loire : l’abbaye de La Coudre, à Laval, et celles de Martigné-Briand et de Notre-Dame-des-Gardes, en Maine-et-Loire. On en parle avec Côme Besse, co-fondateur de Divine Box, et soeur Claire, responsable de la production de confitures au monastère de Martigné-Briand.