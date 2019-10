Dix gestes et + pour la Maison Commune

Hier soir sur France 2 l’émission pour la Terre nous a ramené aux 10 gestes significatifs que chacun peut s’engager à faire pour aider notre Maison Commune. Si tout un chacun s’y met, cela peut améliorer significativement l’état de notre terre, et entrainer une baisse de l’ordre de 20 % du bilan carbone. Alors je vous les égrène et vous suggère d’en adopter au moins une dès aujourd'hui : acheter des fruits et légumes de saison ; manger ni viande ni poisson au moins une fois par semaine ; remplacer les bouteilles et gobelet en plastique ; planter des fleurs pour les abeilles ; acheter moins de vêtements, supprimer les emails inutiles de notre messagerie ; laisser sa voiture au garage pour des trajets de moins de 3 km ; voyager sans prendre l’avion pendant un an ; mettre le chauffage à 19° ; et donner du temps pour une association pour la nature …



Cette dernière action pourrait rejoindre les propos écologistes du pape François recuiellis dans un livre qui vient de sortir aux Editions Salvador et dont Ouest France publie ce matin de larges extraits. Tout cela se tient : faire concrètement, agir avec discernement et en communion avec tous , cela complète l’idée de retrouver une association : il s’agit aussi pour François d’être partie prenante ensemble, en relation avec toute la création - entendons les hommes, la nature -, tout l’environnement, c’est à dire aussi avec nos voisins, nos parents, les collègues de travail, l’émigré qui cherche un appartement pour y vivre, etc... J’ajoute à ces actions personnelles le rôle de l’Etat, des collectivités, de nos communes pour agir dans ce sens. Pour l’Etat et nos collectivités, je voudrais pointer particulièrement deux défis, ceux qui sont les plus grands contributeurs de Gaz à effet de serre : les transports et les bâtiments, c’est à dire la rénovation énergétique des bâtiments et l’organisation de la mobilité en privilégiant les transports collectifs efficaces et sobres, et les conditions pour favoriser la marche et la vélo dans un rayon de 3 à 5 km autour des habitats c’est à dire presque partout.

Les chercheurs en neuroscience ajoutent qu’on peut tous arriver à changer car nous possédons tous une capacité d’adaptation pour nous mettre à l’action 1/ c’est l’engagement actif : « le cerveau n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il fait avec des objectifs réalistes, et 2. avec une attitude positive : être actif et positif modifie le fonctionnement du cerveau et permet de se mettre en ordre de marche. La pensée positive augmente la perception du bénéfice et diminue l’idée du coût. Alors dans cette état d’esprit je vous souhaite une bonne semaine et la mise en oeuvre d’une de ces idées !