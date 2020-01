Douze soirées sont programmés de janvier à mai 2020 dans le département, à Cosne-Cours-sur-Loire, Nevers, Château-Chinon, Guérigny et Luzy.

Le premier concert de la saison sera donné le lundi 13/01 à 20h30 au Palais de Loire de Cosne/Loire par un quartet de cuivre rhônalpin ( Possible(s) Quartet "Songs from Bowie") et le second concert sera donné le 24/01 à 20h00 au Théâtre de Nevers ( Das Kapital "Vive la France").

Renseignements 03/86/57/00/00 - www.djazznevers.com