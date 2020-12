Domani, l'habitat partagé pour personnes agées à Pessac

L’entreprise Domani propose à Pessac, près de Bordeaux, une résidence partagée pour nos seniors en perte d’autonomie. Une sorte de colocation avec des services à la personne en commun. En gros, une troisième voie entre l’Ehpad et le maintient dans son logement d’origine.

Cette entreprise girondine délivrera ses 7 premières places d’habitat partagé à la fin janvier après des portes ouvertes de sa résidence à partir du 27 décembre et jusqu’au 7 janvier. Avant cela on faite le point avec l’un des deux porteur du projet...