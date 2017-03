Dominique Bridoux , reponsable communication Lions Club St-Vincent

Cette 22ème édition de Courir pour la Vie, avec le Semi-Marathon en fer de lance et des courses réservées au plus grand nombre, entre coureurs du dimanche et athlètes confirmés, va une nouvelle fois animer la Ville de Châlons en Champagne. Si le Lions Club Châlons Saint Vincent est le maître d’œuvre de l’organisation avec la participation inconditionnelle de la Ville de Châlons-en-Champagne, le COCAA (Club Olympique Champagne Argonne Athlétisme) est le partenaire technique de la manifestation. Grâce à sa grande expérience des courses sur route, ce club d’athlétisme châlonnais met une technicité bien rodée et éprouvée au service de "Courir pour la vie" de Châlons-en-Champagne. Cette manifestation est classée parmi les grandes courses nationales. Pour ce classement, les critères de sélection retenus sont, outre le nombre de participants, les performances des meilleurs, la qualité de l’organisation et le nombre de qualifiés aux Championnats de France. Le 10 km de Châlons-en-Champagne a obtenu le label régional et il est qualificatif au championnat de France de courses, hors stade.

Les modalités d'inscription :

En ligne : http://www.sport-up.fr/site/calendrier/detail-26932-COURIR%20POUR%20LA%20VIE.htm

Sur place (+1 € sur les frais d’inscription) : Le samedi de 14h à 18h et le dimanche à partir de 11h

Les Tarifs :