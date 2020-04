Dominique Dalle /// Entreprendre Pour Apprendre

Dominique Dalle est la directrice de EPA pour les Hauts-de-France. Son association d'utilité publique permet à des milliers de jeunes et en accord avec le corps enseignant d'imaginer et de créer des projets autour de la "Mini entreprise"



Elle nous raconte comment elle met à disposition son temps et celui des ses équipes au service de la cause. Une discussion toute en douceur.



Si c'était mieux après...