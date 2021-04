Dominique Robert, Président de "Musiques Rive Gauche"

L’association « Musiques Rive Gauche en Côte d'Emeraude » a pour objectif de faire découvrir l’orgue au plus grand nombre et de faire partager les richesses de cet instrument dans les églises, bien sûr, mais aussi à l’extérieur. C’est pourquoi elle vient de mettre sur pied un projet original : un orgue nomade et modulaire pour aller à la rencontre de tous les publics. Dominique Robert, le président de « Musiques Rive Gauche » nous présente cet instrument.