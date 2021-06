Don d'organes avec Agnès Thomas et Cité Musicale Metz avec Michèle Paradon

C'est aujourd'hui la Journée nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs, nous en parlons après le journal régional présenté par Sébastien Souici, avec Agnes Thomas greffée du cœur depuis une quinzaine d'années que nous avons entendu sur Jerico alors qu'elle était en attente d'un greffon. Ce soir égalemet la chro écolo d'Elo(die Leydinger) avec les vaches en guest star et en ouverture la programmation de la Cité Musicale Metz 2021/2022 avec la directrice artistique Michèle Paradon et Chantal de la Touanne.