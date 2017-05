Donald Trump face Ã  une dangereuse controverse

Le président américain est accusé par le New York Times d’avoir demandé au FBI d’arrêter une enquête sur son ex-conseiller, Michael Flynn.

Michael Flynn n’est plus conseiller de Donald Trump. Et pour cause, c’est lui qui avait été poussé à démissionner de son poste de conseiller à la sécurité nationale pour avoir menti à Mike Pence, le vice-président américain, sur le contenu d’une conversation téléphonique avec l’ambassadeur de Russie à Washington, en décembre dernier.

A l’époque, Michael Flynn avait affirmé ne pas avoir évoqué au téléphone les sanctions décrétées par le président Obama contre Moscou, après les piratages informatiques mis sur le dos de la Russie, durant la campagne électorale. Une écoute de routine de l’échange téléphonique avait alors démontré que Michael Flynn avait menti. Il a donc depuis été limogé, non sans avoir fait l’objet d’une enquête du FBI.

C’est ce même Michael Flynn que Donald Trump aurait tenté de défendre, dans le Bureau Ovale, selon le New York Times. Le quotidien explique que le président américain aurait incité James Comey, l’ex-directeur du FBI, à abandonner l’enquête diligentée contre son conseiller à la sécurité nationale, lors d’une réunion à huis clos.

James Comey aurait alors pris des notes de cet entretien, retranscrites aujourd’hui dans le quotidien américain. Des révélations évidemment très embarrassantes pour Donald Trump, puisqu’elles pourraient être assimilées à une tentative d’obstruction de la justice. La Maison-Blanche a démenti ces allégations. Mais l’onde de choc est bien présente.

Prouver que Donald Trump a délibérément voulu faire obstruction à une enquête en cours ne sera pas une mince affaire. Mais la confiance envers le président américain continue de s’effriter, jusque dans son propre camp. Bernie Sander, sénateur du Vermont, et candidat malheureux à la dernière investiture démocrate, a notamment appelé les républicains du Congrès à travailler de concert avec les démocrates, pour exiger que "Trump rende des comptes pour ses actions".