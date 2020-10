Donald Trump peut-il encore gagner?

Après Joe Biden ce mercredi, Melchior Gormand et Stéphanie Gallet consacrent leur émission à Donald Trump. Une heure pour comprendre quel est le programme du candidat républicain. Personnage fort, décrit comme excessif et provocant, Donald Trump peut-il être réélu ? Le trumpisme est-il une philosophie, une façon de voir le monde ? Qui sont ceux qui feront peut-être sa victoire ? À l'approche des élections présidentielles aux État-Unis, RCF vous propose une Semaine américaine.

LA SEMAINE AMÉRICAINE SUR RCF - À l’approche des élections américaines, RCF se met aux couleurs des États-Unis pendant une semaine. Du 26 octobre au 1er novembre, nous vous proposons une programmation spéciale pour bien comprendre les enjeux politiques de cette élection, avec de nombreux magazines sur la société américaine, la place qu'elle accorde aux religions et ses préoccupations environnementales.

Trump Peut-il encore gagner ?

Indéniablement, à quelques jours des élections, tout est encore possible. Reste à comprendre comment et pourquoi Donald Trump, ce showman, ce businessman, ce géant de la communication, continue de séduire autant de personnes. Il y a quatre ans, lors de son élection, nous tentions d'aller au-delà de la caricature, de percer l'homme sous les outrances. Nous savons désormais qu'il n'y a pas de mystère Trump, que le président américain est tel qu'il est, intuitif, imprévisible, grossier et belliqueux. Et que cette attitude convainc nombre d'Américains.