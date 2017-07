Donald Trump: six mois après son élection, quel bilan?

Il y a six mois, Donald Trump devenait le 45ème président des Etats-Unis. Un début de mandat qui a fait beaucoup de bruit, tant à cause de la personnalité explosive du nouveau président américain, que des différentes "affaires" auxquelles il est confronté. Le chef de l'Etat américain a en effet été cerné par les scandales. Par ailleurs, aucune de ses grandes lois n'a été adoptée. Enfin, il a subi de nombreuses défections de ténors républicains.

"On entend un peu partout que Donald Trump aurait du mal, que ce serait difficile, qu’il n’avancerait pas. En réalité on a une ligne de force qui a été de s’employer à détruire tout l’héritage de son prédécesseur, Barack Obama. Et en six mois, il a méthodiquement révisé, révoqué, écrasé tous les éléments clés de l’héritage qui lui avait été laissé" explique Jean-Eric Branaa, spécialiste des Etats-Unis, maître de conférence à l'Université Paris II Assas.

"On compte aujourd’hui 15 décrets, 35 décisions ministérielles, 14 révisions législatives, quatre nouvelles lois. Et en réalité, les six premiers mois ont véritablement transformé le pays. Sans que cela se voie, il a éliminé toutes les régulations qui existaient, ou il est en passe de le faire, pour aider l’industrie et au détriment de l’environnement" conclut-il.

De manière générale, même si Donald Trump souhaite marquer les esprits avec ses décrets, et sa déconstruction systématique de l'héritage Obama, Donald Trump peine encore à remplir ses principales promesses de campagne comme la construction du mur entre les Etats-Unis et le Mexique, ou le remplacement de l'Obamacare. De quoi faire douter son propre camp.