Donnez une heure solidaire pour les mal-logés !

Dimanche 27 octobre, nous allons gagner une heure grâce au changement ! Une heure que vous pouvez mettre à disposition des mal-logés, grâce à Habitat et Humanisme.

L'heure solidaire : soixantes minutes... ou plus

Cet évènement vise à sensibiliser le public à la cause du mal-logement qui touche 4 millions de personnes en France. Des défis, des ateliers et autres actions sont organisées par des entreprises et particuliers (Leroy Merlin, Homeserve, Axa Atout Coeur ou le Crédit Agricole Centre-Est).

Dans le Rhône, le chef Grégory Cuilleron animera un atelier cuisine au Train de Nuit, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale à Perrache. Et si vous souhaitez donner plus qu'une heure, Habitat et Humanisme recherche toujours des bénévoles sur un terme un peu plus long... un véritable engagement au service des plus défavorisés.