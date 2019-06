Dons d'organes et de tissus, Tous concernés, tel est le message de la campagne renouvelée entre le 16 juin et le 9 Juillet par l'Agence de la Biomédecine, autour de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, le 22 Juin.

Invités:

- Docteur Florent MONTINI du Centre Hospitalier Avignon pour la coordination Hospitalière des prélèvements d'organes et de tissus

- Emmanuelle MARCHETTI/ Infirmière Coordinatrice des prélèvements d'organes

- Marc ISCHARD/ Grand témoin

- Myriam GUTIEREZ/ Présidente FRANCE ADOT 84