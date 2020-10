Dossier - Attentat de Nice

Nous portons ce matin dans nos prières les victimes des attentats de Nice, leurs familles et leurs amis, le diocèse de Nice et tous les Français qui vivent dans l’angoisse et la tristesse.

Aujourd’hui, étant données les circonstances, et pour que nous puissions, dans notre prière du matin, porter les victimes des attentats d’hier, leurs familles et leurs amis, le diocèse de Nice et tous les Français qui vivent dans l’angoisse et la tristesse, je vous propose que nous méditions le texte de la lecture d’hier. Je pense qu’elle est très adaptée à ce que nous vivons, mais je l’ai choisie, parce que les 3 personnes qui ont été assassinées hier avait l’habitude de prier, deux d’entre eux étaient venues dans cette église pour trouver un moment de paix et de recueillement, pour se confier au Seigneur et le rencontrer. Ils avaient peut-être lu ce passage de la lettre aux Éphésiens. Je vous propose que tous ensemble, nous prolongions leur prière, nous accomplissions ce qu’ils n’ont pas eu le temps d’achever, qu’unis à toute l’Église nous leur prêtions notre voix, notre cœur.

lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 6, 10-18)

Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les Dominateurs de ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon.

Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu.

Nos armes ce sont la Foi, l’Espérance et la Charité

Oui, tenez bon frères et sœurs, saint Paul nous le demande. Les terroristes viennent avec des armes, la haine dans le cœur. Ils croient avoir gagné, mais nous savons que notre Espérance voit au-delà de la mort. Nos armes, ce ne sont pas, ni des couteaux, ni des paroles de jugement ou de condamnation, nos armes, saint Paul nous le rappelle, ce sont la Foi, l’Espérance et la Charité.

Nous sommes tentés de répondre à la haine par la haine, à la violence par la violence. Nous savons que par nous-mêmes nous sommes incapables de sortir vraiment de cette logique, mais Seigneur, toi qui es le prince de la Paix, vient mettre dans nos cœurs les armes de l’Évangile, les armes du chrétien, le bouclier de la foi, le casque du salut, et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu.

Donne-nous, encore et toujours la force d’annoncer l’Évangile de la paix. Donne-nous ton Esprit Saint pour que, contre vents et marées, nous soyons toujours capables de témoigner que rien ne pourra nous séparer de l’amour du Christ, "ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur". Voilà notre Espérance, voilà notre Foi et nous voulons la proclamer même dans les difficultés. Que le Seigneur, frères et sœurs, remplisse vos cœurs de sa Paix et son Espérance.